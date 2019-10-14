Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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Esenyurt 'ta 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan yanan çatı havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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