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Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı... Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler - Son Dakika

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı... Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

10.02.2022 19:12

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı... Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

İSTANBUL Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Etraftaki binaların çatılarına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Evlerinin alevler içerisinde kaldığını gören vatandaşlar ise söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Olay, 12.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede etraftaki binaların çatısına da sıçrarken, durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Yaşanan olay nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, evleri yanan bazı vatandaşlar söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

"Yangın etraftaki binaların çatısına sıçradı"

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyleyen Rüştü Yılmaz, " Yakın komşumuzun evinin yandığını görünce hemen olaya müdahale ettik. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldırlar. Yangın baya büyüktü 3-4 binanın çatı katına sıçradı. Tabi durum böyle olunca bütün mahalle tedirgin olduk. Allahtan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Temennim ufak bir maddi zararla bu olayı atlatırlar" dedi.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı... Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı... Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı... Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı... Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı... Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler - Son Dakika
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