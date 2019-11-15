Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı kül oldu

Çatının yanma anı vatandaşların cep telefonları kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt İstiklal Mahallesindeki 4 katlı bir apartmanın çatısı çıkan yangın sonucu kül oldu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde çatı katının alevli surette yandığı görüldü.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Esenyurt İlçesi İstiklal Mahallesi 2629 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın çatı katından bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Çatı katından çıkan alevleri gören komşular durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri apartmana giriş yaparak çatı katındaki alevleri söndürmeye başladı. Yangının olduğu yere çevre ilçelerin grup itfaiye amirliklerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan çatı katında kimsenin kalmadığı öğrenildi. Çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.