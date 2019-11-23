Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı. - Son Dakika

Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı.

6 saat önce

Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı., System.String[]

Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı. Binanın üst katlarında yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Mahsur kalanlar arasında bebeklerin de olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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