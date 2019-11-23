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Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle...
6 saat önce
Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle kurtardıİSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle kurtardı
İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı. Binanın üst katlarında yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Mahsur kalanlar arasında bebeklerin de olduğu öğrenildi.
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