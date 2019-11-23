Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle kurtardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı. Binanın üst katlarında yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Mahsur kalanlar arasında bebeklerin de olduğu öğrenildi.