Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle...
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle... - Son Dakika

Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle...

6 saat önce

Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle kurtardıİSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle kurtardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı. Binanın üst katlarında yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Mahsur kalanlar arasında bebeklerin de olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle...

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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