Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı.
22 dakika önce
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı. Patlamada bir kişi yaralanırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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