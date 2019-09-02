Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı
Son Dakika Güncel Haber

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı

15 dakika önce

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı.

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı. Patlamada bir kişi yaralanırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

(İHA)

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi Son Dakika: Türkiye ekonomisi yüzde 1,5 daraldı Kamuya yaklaşık 15 bin personel alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:36:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]