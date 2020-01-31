ESENYURT'TA 4 KATLI BİR TEKSTİL FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 4 KATLI BİR TEKSTİL FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

ESENYURT'TA 4 KATLI BİR TEKSTİL FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN

6 saat önce

ESENYURT'ta 4 katlı bir tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı.

ESENYURT'TA 4 KATLI BİR TEKSTİL FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta 4 katlı bir tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale ediyor.

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde sabaha doğru meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 230. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmından dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Önlem amaçlı, yakın ilçelerden de takviye itfaiye ekibi çağırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fabrikadan görüntü

-Ekiplerin yangına müdahalesi


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:38 Kaynak: DHA
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