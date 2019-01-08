Esenyurt'ta 5 Katlı Apartmanın Deposunda Yangın
51 dakika önce
Esenyurt'ta 5 katlı apartmanın deposunda yangın İtfaiyenin çatı katındaki vatandaşları merdivenle kurtardığı anlar kamerada 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldıİSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Esenyurt
'ta 5 katlı apartmanın deposunda yangın
İtfaiyenin çatı katındaki vatandaşları merdivenle kurtardığı anlar kamerada
4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede binaya yayılan yoğun dumandan 4 kişi etkilenirken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan vatandaşların yangının sardığı binanın çatı katından itfaiye merdiveniyle kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.
Esenyurt Selahaddin Eyyubi
Mahallesi 1519 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depoda çıkan yangının dumanı kısa sürede apartmana yayıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken yoğun dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan vatandaşların kurtarılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde yoğun dumanın binaya yayılması sonucu binanın çatı katında mahsur kalan vatandaşların itfaiyenin merdiveni ile kurtarıldığı görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:36 Kaynak: İHA
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