Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR (1) - Son Dakika
ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR (1)
6 saat önce
Veysel TİMDU / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:40 Kaynak: DHA
Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışıyor. Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi üzerinde bulunan binadaki yangın için çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Yangından görüntüler
Son Dakika AK Parti, İstanbul'daki zammı Meclis gündemine taşıyor Sevgilisinin bacağından vurduğu kadından dehşete düşüren sözler: Sen git, polis geliyor Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı