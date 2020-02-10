ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR (1) - Son Dakika

ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR (1)

6 saat önce

Veysel TİMDU / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR (1), System.String[]

Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışıyor. Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi üzerinde bulunan binadaki yangın için çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler


Esenyurt, İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:40 Kaynak: DHA
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