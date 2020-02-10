Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın; binada mahsur kalanlar var (1) - Son Dakika

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Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın; binada mahsur kalanlar var (1)
6 saat önce
ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:50 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışıyor. Fatih Mahallesi
Urfalılar Caddesi üzerinde bulunan binadaki yangın için çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.
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