Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı

6 saat önce

Veysel TİMDU İSTANBUL DHAEsenyurt'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

Veysel TİMDU İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 18 kişiden 10'u ayakta tedavi edilirken, 8'i ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yangın, Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 7 ile 9 yaşındaki iki çocuğun evde yalnızken çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı. Dairedeki alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların binayı sarması sonucu mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından merdivenle kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi dumandan etkilendi. 18 kişiden 10'u ayakta tedavi edilirken, 8'i ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ve polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı

Esenyurt, İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:56 Kaynak: DHA
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