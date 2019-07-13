Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
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Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

11 dakika önce

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı., System.String[]
Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binanın bütün katlarını sardı. Aralarında bebeklerin de olduğu çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - İSTANBUL
Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
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