Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

24.10.2020 23:19

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın ilçenin farklı yerlerinden de görüldü.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın ilçenin farklı yerlerinden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, bu akşam saat 21.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde yaşandı. 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın Esenyut'un diğer mahallelerinden de görüldü.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı Hurdacı, sokak ortasında önce kollarını kesti sonra jileti boğazına dayadı Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Şişli'de rezidansta 3 kişinin yaralandığı olayda gerçek farklı çıktı: Tabancasını temizlerken yaralanmışlar İstanbul'da lüks villada cinayet! Arkadaşının dikkati, gerçeği ortaya çıkardı 17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek         
23:24
Fatih Terim'den yönetime olay sözler: İçerdekilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim Fatih Terim'den yönetime olay sözler: İçerdekilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim         
22:37
Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız         
21:47
Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu         
21:37
Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı         
20:58
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 23:35:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei