Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın ilçenin farklı yerlerinden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, bu akşam saat 21.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde yaşandı. 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın Esenyut'un diğer mahallelerinden de görüldü.