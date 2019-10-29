Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
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Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:39 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Esenyurt'ta beş katlı binanın çatısı, alevli bir şekilde yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında apartmanda oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye oldu.
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