Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

1 saat önce

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Esenyurt'ta beş katlı binanın çatısı, alevli bir şekilde yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında apartmanda oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye oldu.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:39 Kaynak: İHA
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