Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

20 dakika önce

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı., System.String[]

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - İSTANBUL

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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