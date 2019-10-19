Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
20 dakika önce
Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - İSTANBUL
Esenyurt'ta intikam cinayeti Merdiven altı kürtaj, genç kadını canından ediyordu Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan gelen mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı Rusya'da altın madenine ait baraj çöktü: 15 ölü