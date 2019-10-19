- Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
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- Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:16 Kaynak: İHA
- Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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