Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 5 katlı iki binanın çatısında yangın
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Esenyurt'ta 5 katlı iki binanın çatısında yangın

21 dakika önce

Esenyurt'ta 5 katlı iki binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Esenyurt'ta 5 katlı iki binanın çatısında yangın, System.String[]

Esenyurt'ta 5 katlı iki binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Çınar Mahallesi 1406'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında başladı. Uydu cihazlarının olduğu bölümde başladığı iddia edilen yangın vatandaşların fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede yangında bulunan binanın çatısına da sirayet etti. Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

(Murat Delice/İHA)

Esenyurt, İtfaiye, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
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