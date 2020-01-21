ESENYURT'TA 5 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - 1 - Son Dakika

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ESENYURT'TA 5 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - 1
6 saat önce
İstanbul DHAEsenyurt'ta bir depoyu baskın yapan polis, 5 ton metil alkol ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Esenyurt'ta bir depoyu baskın yapan polis, 5 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Baskın anı
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