ESENYURT'TA 5 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 5 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - 1 - Son Dakika

ESENYURT'TA 5 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - 1

6 saat önce

İstanbul DHAEsenyurt'ta bir depoyu baskın yapan polis, 5 ton metil alkol ele geçirdi.

ESENYURT'TA 5 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - 1, System.String[]

İstanbul DHA

Esenyurt'ta bir depoyu baskın yapan polis, 5 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın anı


İstanbul, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
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