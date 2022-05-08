ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika
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ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI

08.05.2022 17:55

ESENYURT'da yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Yunus Emre D.'ye minivan araç çarptı.

ESENYURT'da yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Yunus Emre D.'ye minivan araç çarptı. Çarpmanın ardından aracını durdurmayan sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Esenyurt Çınar Mahallesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Önünden geçen minivan aracın ardından yolun karşısına geçmek için koşan Yunus Emre D., karşı yönden gelen diğer minivan aracı fark etmedi. Minivan araç, bir anda önüne çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 5 yaşındaki çocuk yaklaşık 2 metre savruldu. Çarpan aracın sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Yunus Emre D.'nin kafasına 5 dikiş atıldı. Minivan sürücüsünün çarpıp kaçtığı o anlar ise cevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI
ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI
ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI
ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI

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Yunus Emre, Esenyurt, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika
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