ESENYURT'TA 50 KİLOGRAM METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

ESENYURT'ta, uyuşturucu sattıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin Zafer Mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelinin poşetinde tişörtün altına gizlenmiş halde metanfetamin maddesi bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 tabanca, hassas terazi, para ve toplam 50 kilogram metanfetamin maddesi yakalandı. Gözaltına alınan Eskan K. ve İlyas B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:----------------Polis ekiplerinin şüpheliyi durdurması-Poşet içinde bulunan uyuşturucu madde-Adreste yapılan aramalar-Şüphelilerin karakoldan çıkarılışı
-İkamette ele geçirilenler (Fotoğraf)
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