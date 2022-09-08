Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin Zafer Mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelinin poşetinde tişörtün altına gizlenmiş halde metanfetamin maddesi bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 tabanca, hassas terazi, para ve toplam 50 kilogram metanfetamin maddesi yakalandı. Gözaltına alınan Eskan K. ve İlyas B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA 50 KİLOGRAM METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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