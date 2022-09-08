Esenyurt'ta 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi

08.09.2022 14:28
Esenyurt'ta 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi

ESENYURT'ta, uyuşturucu sattıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ESENYURT'ta, uyuşturucu sattıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin Zafer Mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelinin poşetinde tişörtün altına gizlenmiş halde metanfetamin maddesi bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 tabanca, hassas terazi, para ve toplam 50 kilogram metanfetamin maddesi yakalandı. Gözaltına alınan Eskan K. ve İlyas B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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