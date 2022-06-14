İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta 6 Ayda 3 Bin 921 Göçmen Yakalandı

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta son bir haftada 464'ü Suriye, 116'sı Afgan, 34'ü Pakistan olmak üzere farklı uyruklara mensup yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen bin 5 kaçak göçmenin yakalanarak, geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasına göre, 1 Ocak'tan bu yana Esenyurt'ta yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edilen kaçak göçmen sayısı 3 bin 921'e ulaştı.

İstanbul Valiliği, bugün yazılı bir açıklama yaparak, özellikle kaçak göçmenlerin yoğunlukta olduğu Esenyurt ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaçak göçmenlerle ilgili denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtilen valilik açıklaması şöyle:

"İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Esenyurt ilçemizde son bir hafta içerisinde (7– 13 Haziran 2022) yapılan denetimlerde; 464 Suriye, 116 Afganistan, 34 Pakistan ve farklı uyruklardan 391 olmak üzere, toplam bin 5 kaçak göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir.

1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Esenyurt ilçemizden Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilen kaçak göçmen sayısı 3 bin 921 olmuştur.

Esenyurt ilçemizde yabancı uyruklu mükelleflere ait işyerlerinin tabela denetimleri kapsamında 920 işletmeye, tabelalarını mevzuata uygun hale getirmeleri için tebligat yapılmış, 853 tabelanın mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca; vergi mükellefiyeti kapsamında 06 Haziran 2022 tarihinde diğer ilçelerimizden takviye edilen 278 vergi denetim personelinin katılımıyla, yabancı uyruklu ve yabancı ortağı bulunan toplam 2 bin 407 işyeri denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde vergi mevzuatına aykırılık teşkil eden 51 iş yeri ve sigortasız çalıştırılan 112 işçi hakkında 10 milyon 390 bin 731 lira idari para cezası uygulanmıştır."