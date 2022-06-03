Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın - Son Dakika
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Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın

03.06.2022 14:06
Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın

ESENYURT'ta, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede başlayıp, çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT'ta, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede başlayıp, çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Serçe Sokakta 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, daire ve çatı hasar gördü.  Görgü tanığı Zeynep Tekin, "Çocuğumu okuldan aldım. Eve dönüyordum. Bir baktım çatı yanıyor. Binadakilere haber verdim. İtfaiye ve polisi de aradım. Çok şükür, yangında can kaybı ve yaralı yok." dedi.


Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın
Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın
Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın
Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın
Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın
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Kaynak: DHA

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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