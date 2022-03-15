Esenyurt'ta 6. kattan düşen genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta 6. kattan düşen genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

15.03.2022 13:04
Esenyurt'ta 6. kattan düşen genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden Özge Binnur Oruç'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden Özge Binnur Oruç'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Anne ve babası, kızlarının intihar edecek biri olmadığını belirterek, olayın aydınlatılmasını istedi.

Olay dün Esenyurt Turgut Özal Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından aşağı düşmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiğini tespit edilen genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Kızlarının cenazesini almaya gelen anne Nefise Oruç ve baba Ferhat Oruç, Özge Binnur Oruç'un yükseklik korkusu olduğunu ve 6. kattan atlayamayacağını belirtti.

"Yükseklik kompleksi vardı onun, yukarıdan aşağıya bakamıyordu"

Anne Nefise Oruç, "Dün öğlen saat 12.30'da üzerini giyinmiş 'anne beni işten çağırıyorlar işe gidiyorum' dedi. Ne işi bu saatte. İş mi olur dikkat et kendine dedim. İlaçlarımı kullandıktan sonra koltukta yatıyordum. Şöyle bir yüzümü kaldırdım evin önüne doğru baktım. Siyah pardösüsünü giyinmiş gidiyordu. Sonra aradım cevap vermedi. Cevap vermeyince de saat 16.00 gibi arkadaşı aradı 'Özge eve mi geldi' diye. Bende 'yok gelmedi siz aynı iş yerinde çalışmıyor musunuz senin onu görmen lazım' dedim. 'Niye evi aradın ki o iştedir' dedim. 'Sen işte değil misin' diye sordum. 'Ben hastayım, hastanedeyim. Hastayım ben serum takılacak' dedi. Ondan sonra bir çok kez aradım ama cevap vermedi. 'Kızım ne serumu normal hasta olan insan serum mu yer' dedim. 'Benim çocuğuma bir şey mi oldu yoksa' dedim. Ondan sonra telefonu kapatınca içime bir ateş düştü. Sonra eşim geldi. Namazı zor kıldım. Kimse telefonuma cevap vermedi. Kimse aramadı içime köz düştü. 4 saat benim çocuğum orda kalmış. Bir gören bir bakan yok mu. 4 saat çocuk orda durur da insan aramaz mı. Arıyorum telefonlarıma cevap veren yok. Benim çocuğum bu noktaya gelene kadar arkadaşları hiç mi bir şey bilmiyordu. Kimse benim çocuğumun hatasını söylemedi. Benim çocuğum her zaman için neşeli bir insandı. Öyle bir çocuk değildi. O gün arkadaşlarıyla vedalaşmış. Kızım işi bırak ablanla çalış dedim. O gün de işi bırakmış ne bana ne de ablasına söyledi. İki aylık çalışma esnasında olan bir aşk değil. Kendini oradan aşağı atıp da intihar edecek bir kız değildi. Ajandaya notlar yazmış bırakmış okudum ama ne ablayı ne anneyi ne babayı yazmış. O çocukla arkadaşına yazmış bir de o çocuğun abisinin sevgilisine yazmış. Benim yavrum anneyi babayı unutmuş sanki buna bir şey içirmişler gibi dünyaya kapatmış kendini. 18-19 yaşında iki ayda aşk mı olur. Yükseklik kompleksi vardı onun. Yukarıdan aşağıya bakamıyordu" şeklinde konuştu.

Kızının yükseklik korkusunun olduğunu ve yazdıklarına inanmadığını belirten baba Ferhat Oruç ise, "Üniversiteyi kazanmış gencecik kız. Bir genç için yapılır mı böyle bir şey beklemiyorum kızımdan. Kendi mücadelesini verebilen bir kız. Yani yükseklik korkusu olan bir kızın kendisini 6. kattan atacağına inanamıyorum. Kendini atmadan önce erkek arkadaşıyla konuşup yukarı çıkmış. Bir de erkek arkadaşı bu kız intihar edecek diye polisi aramış. Madem polisi aradın da sen niye kendin gidip durdurmadın. Ben kızımın yazdığı notta anne baba olmaması imkansız ben inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Genç kızın Esneyurt Gülvadi Mezarlığına defnedileceği öğrenilirken, polisin olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna yönelik çalışmaları da sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
6. KATTAN DÜŞEREK, ÖLEN ÖZGE BİNNUR ORUÇ'UN AİLESİ KONUŞTU 6. KATTAN DÜŞEREK, ÖLEN ÖZGE BİNNUR ORUÇ'UN AİLESİ KONUŞTU Rezidansın 6'ıncı katından düşen 19 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi Rezidansın 6'ıncı katından düşen 19 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Esenyurt, Adli Tıp, Otopsi, Oruç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 6. kattan düşen genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika


Son Dakika
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:32:16. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 6. kattan düşen genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement