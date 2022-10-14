Akevler Mahallesi 1075 Sokak'taki bir sitede binanın 6. katında oturan yabancı uyruklu Ebraim Fofana, henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta 6. kattan düşen yabancı uyruklu öldü - Son Dakika

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