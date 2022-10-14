Esenyurt'ta 6. kattan düşen yabancı uyruklu öldü - Son Dakika
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Esenyurt'ta 6. kattan düşen yabancı uyruklu öldü

14.10.2022 09:52
Esenyurt'ta 6. kattan düşen yabancı uyruklu öldü

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın 6. katından düşen yabancı uyruklu yaşamını yitirdi.

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın 6. katından düşen yabancı uyruklu yaşamını yitirdi.

Akevler Mahallesi 1075 Sokak'taki bir sitede binanın 6. katında oturan yabancı uyruklu Ebraim Fofana, henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fofana'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Site sakinlerinin ifadelerine başvuran polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 6. kattan düşen yabancı uyruklu öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 6. kattan düşen yabancı uyruklu öldü - Son Dakika
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