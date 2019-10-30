Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 6 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 6 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Esenyurt'ta 6 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

1 saat önce

\tEsenyurt'ta dün bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 1'i yabancı uyruklu 6 kişinin yaralandığı olayı gerçekleştiren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Esenyurt'ta dün bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 1'i yabancı uyruklu 6 kişinin yaralandığı olayı gerçekleştiren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta dün bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıkmış 1'i yabancı uyruklu toplam 6 kişi yaralanmıştı. Silahla yaralamayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri dün akşam saatlerinde şüpheli Kürşat T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kürşat T.'nin yapılan sorgulamasında 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' olmak suçlarından 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Kürşat T.'nin Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenerek firari olarak aranan Vedat Ş. ve Osman G.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Esenyurt'ta 6 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Esenyurt, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:55 Kaynak: DHA
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