ESENYURT'TA 6 NİJERYALI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Son Dakika

Esenyurt'ta, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan 6 Nijeryalı adliyeye sevk edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe sınırları içinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, siteye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, Nijerya uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken 192 gram skunk ile 26 gram marihuana adı verilen uyuşturucu ve 104 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler Kıraç Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 4 kişi ise serbest bırakıldı.