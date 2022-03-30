Son dakika haberi | ESENYURT'TA 6 POLİS MEMURU TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | ESENYURT'TA 6 POLİS MEMURU TUTUKLANDI

30.03.2022 18:19
Son dakika haberi | ESENYURT'TA 6 POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Son dakika haberler: ESENYURT'ta Suriyeli iki kişinin aracına uyuşturucu ve sahte para koydukları belirlenen 6 polis tutuklandı.

ESENYURT'ta Suriyeli iki kişinin aracına uyuşturucu ve sahte para koydukları belirlenen 6 polis tutuklandı. Polislerin araçtaki parayı tutanaklara da eksik geçirildiği tespit edildi

Esenyurt'ta 13 Mart'ta denetimler sırasında polis ekipleri, içinde Suriye uyruklu Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Samman'ın bulunduğu aracı durdurdu. İddiaya göre, polisler arama sırasında araca uyuşturucu ve sahte para koydu. İki Suriyelinin üzerinden çıkan 9 bin 156 Dolar ve 33 bin 900 TL de tutanaklara 3 bin 456 dolar ve 14 bin 770 TL olarak geçirildi. Gözaltına alınan Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Samman polislerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. 6 polis hakkında adli ve idari soruşturma yapıldı. Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen  Burhan A., İlhami Y., Ekrem Y., Emrah A., Mehmet Salih G. ve Mehmet S. 29 Mart'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


YORUMLAR
500
Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı Kayseri'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu Kayseri'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu, Suriyeli, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ESENYURT'TA 6 POLİS MEMURU TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:26:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | ESENYURT'TA 6 POLİS MEMURU TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement