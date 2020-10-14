Esenyurt'ta 6 taksi durağı mühürlendi - Son Dakika

İlçede, daha önceden ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 taksi durağı da mühürlenmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede 6 taksi durağının ruhsatsız olarak çalıştığını belirledi.

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