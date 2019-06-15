Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü
2 saat önce
ESENYURT'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:13 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
Olay saat 10.30 sıralarında Çınar
Mahallesi 1440. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi markete giden 6 yaşındaki Nazlı Akgün evde yalnızdı. Küçük kız, 4 katlı binanın ikinci katında dairenin penceresine çıktı. Dengesini kaybeden Nazlı Akgün, düşerek yaralandı. Küçük kızın yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen kızın tedavisi sürüyor.
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