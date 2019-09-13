Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla kendini vurdu

Başından vurulan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta 6 yaşındaki bir çocuk iddiaya göre evde bulduğu silah ile oynarken kendisini başından yaraladı. Ağır yaralanan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 6 yaşındaki Caner D. anneannesinin evindeydi. Burada evde kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen ruhsatsız bir silah ile küçük çocuk oynamaya başladı. Silah bir anda ateş aldı. Silah sesini duyan akrabaları küçük çocuğu kendi imkanları ile hastaneye götürdü. Hemen ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili polis ekiplerinin incelemelere başladığı öğrenildi.

Başından ağır yaralandığı öğrenilen küçük çocuğun ise yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor.