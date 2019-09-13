Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu
1 saat önce
Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurduOlay sabah saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 267 sokakta bulunan bir evde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:42 Kaynak: DHA
Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu
Olay sabah saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 267 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki C.D. anneannesinde kalıyordu. Anneannenin uyuduğu sırada çocuk evde bulduğu silahla oynamaya başladı. Silahın aniden patlaması ile uyanan anneanne ile birlikte toplanan akrabalar çocuğu hemen kendi imkanları ile hastaneye götürdü.
Başından ağır şekilde yaralanan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü Esenyurt'ta bir kadın, bebeğiyle birlikte uçan kiremitlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.