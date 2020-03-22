Esenyurt'ta 65 yaş üstü yasağına rağmen sokağa çıkanlar oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 65 yaş üstü yasağına rağmen sokağa çıkanlar oldu - Son Dakika

Esenyurt'ta 65 yaş üstü yasağına rağmen sokağa çıkanlar oldu

6 saat önce

ESENYURT'ta 65 yaşın üzerindeki vatandaşlardan bazıları 'evden çıkma yasağına' rağmen meydana çıktı.

Esenyurt'ta 65 yaş üstü yasağına rağmen sokağa çıkanlar oldu, System.String[]
ESENYURT'ta 65 yaşın üzerindeki vatandaşlardan bazıları 'evden çıkma yasağına' rağmen meydana çıktı. Arkadaşının 65 yaşından büyük olduğunu söyleyen bir kişi "Polisi çağıralım alsın götürsün bunu" dedi. 70 yaşındaki bir kişi ise, "Benim kimsem yok evde oturup kafayı yiyeceğim" diye konuştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Esenyurt'ta çoğu kişinin evlerinde kalması üzerine meydan ve sokaklar boş kalırken, bazı vatandaşlar kurallara uymayarak dışarıya çıktı.

"VİRÜS EVE GELMEYECEK Mİ?"

Yasağa rağmen dışarıya çıkan 70 yaşındaki bir kişi, "65-70 yaşındaki adam çıkmasın içeride nasıl oturacak. Benim kimsem yok içeride oturup kafayı yiyeceğim. Ailem, çocuğum, kimsem yok. kimin yanına gidiyim ben. Allah ne demişse o olur. Ben evde otururken virüs eve gelmeyecek mi?  Nerede olsa yakalar hiç affetmez. Buna da şükür edeceğiz." diye konuştu.

"ALSIN GÖTÜRSÜNLER BUNU"

İsmini vermek istemeyen 45 yaşındaki bir kişi, yanındaki arkadaşının 66 yaşında olduğunu söyleyerek, "Polis çağıralım alsın götürsün bunu" dedi.


- İstanbul
Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:59 Kaynak: DHA

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