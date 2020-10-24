Esenyurt'ta 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Esenyurt'ta 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

ESENYURT'ta 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ESENYURT'ta 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Güzelyurt Mahallesi 2134 Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere merdiven aracıyla müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü. Polis yangın hakkında araştırma başlattı.

- İstanbul - İstanbul

Son Dakika

Fatih Terim'den yönetime olay sözler: İçerdekilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim

Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız

Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu

Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı

Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil

Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi

Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot