ESENYURT'TA 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ (2) - Son Dakika

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ESENYURT'TA 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ (2)
6 saat önce
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta belirledikleri bir depoya operasyon düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:18 Kaynak: DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta belirledikleri bir depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depo içerisinde ve depo önündeki araçta 7 ton metil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen metil alkolün sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenildi. Operasyon devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Operasyon görüntüleri
-Baskın anı
-Depodan görüntü
-Aracın görüntüsü
- İstanbul
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