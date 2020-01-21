Esenyurt'ta 7 ton metil alkol ele geçirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 7 ton metil alkol ele geçirildi (2) - Son Dakika

Esenyurt'ta 7 ton metil alkol ele geçirildi (2)

12 dakika önce

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta belirledikleri bir depoya operasyon düzenledi.

Esenyurt'ta 7 ton metil alkol ele geçirildi (2), System.String[]

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta belirledikleri bir depoya  operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depo içerisinde ve depo önündeki araçta 7 ton metil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen metil alkolün sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenildi. Operasyon devam ediyor.


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:25 Kaynak: DHA
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