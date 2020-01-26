Esenyurt'ta 76 yaşındaki erkek şahıs bodrum katındaki evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 76 yaşındaki erkek şahıs bodrum katındaki evinde ölü bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta 76 yaşındaki erkek şahıs bodrum katındaki evinde ölü bulundu

55 dakika önce

Esenyurt Üçevler Mahallesindeki bir apartmanın bodrum katında yaşayan ve 76 yaşında olduğu öğrenilen Mustafa Çilingir isimli şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Esenyurt'ta 76 yaşındaki erkek şahıs bodrum katındaki evinde ölü bulundu, System.String[]

Esenyurt Üçevler Mahallesindeki bir apartmanın bodrum katında yaşayan ve 76 yaşında olduğu öğrenilen Mustafa Çilingir isimli şahıs evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık bir haftadır ölü olan şahsın, evinden gelen kötü koku komşularını harekete geçirdi.


Olay, saat 23.30'da Esenyurt İlçesi Üçevler Mahallesi 889. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın bodrum katındaki daireden kokular gelmeye başladı. Kokudan rahatsız olan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile kapıyı açarak daireye girdi.


Eve girdiklerinde ölü bir beden ile karşılaşan polis ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yapmış oldukları kontrollerde şahsın ile hayatını kaybettiğini tespit etti. Daha sonra olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahsın cansız bedeni ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Binanın olduğu yere güvenlik amacıyla polis ekipleri sevk edildi. Ş Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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