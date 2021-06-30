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Esenyurt'ta 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenyurt'ta 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

30.06.2021 19:30
Esenyurt'ta 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Esenyurt'ta 8. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta 8. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir site içerisinde 12 yaşındaki Lily Cihan, henüz belirlenemeyen bir nedenle bulunduğu binanın 8. katından düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Lily Cihan isimli kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cihan'ın cesedi morga kaldırıldı.

Site içerisinde polis ekiplerini karşılayan Yeni Zelandalı baba David James Gıbbens'ın ifadesinde kızının LGS sınavına girdiğini, iyi bir puan aldığını ve psikolojik sorununun bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Atatürk Bulvarı, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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