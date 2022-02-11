Üye Girişi
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER - Son Dakika

ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER

11.02.2022 11:29

ESENYURT'ta yıllar önce birlikte yaşamaya başlayan resmi nikahsız 9 Roman çift nikah masasına oturdu.

ESENYURT'ta yıllar önce birlikte yaşamaya başlayan resmi nikahsız 9 Roman çift nikah masasına oturdu. Yıllar sonra hayalini kurdukları gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler yakınları ile doyasıya eğlendi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, bugüne kadar nikah masasına oturmayan çiftler olduğunu göz önüne alarak bir çalışma başlattı. Bu durumda olan 9 çifti belirleyen Muhtar Yıldırım, durumu Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'e iletti. Ardından Esenyurt Kaymakamlığı çiftlerin resmi nikah ve düğünlerinin yapılması için çeşitli kuruluşlarla iş birliği yaptı. Günler süren hazırlıktan sonra bir bölümü çocuklu 9 kadın yıllar sonra gecikmiş de olsa gelinlik giydi. Kuaföre götürülerek saçları yapılan kadınlar gelinlik giyerken, eşleri de damatlık giydi. Fatih Mahallesi'nde bulunan Esenyurt Belediyesi Romanlar Kültür Evi düğün için süslendi. Gelinler oluşturulan konvoy ile salona getirildi. İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Kaymakam Vural Karagül ve Muhtar Mehmet Yıldırım birbirlerinin arkasından kol kola salona gelen çiftlerin nikah şahitliğini yaptı. Davetliler, doyasıya eğlenen çiftler ve yakınlarının sevincine ortak oldu. Mahalle Muhtarı Yıldırım, "Esenyurt'ta çok güzel şeyler de oluyor. Kaymakamlığımızın finanse ettiği, İstanbul Valiliğimizin de destek verdiği harika bir düğünü yaptık. Esenyurt'un güzel taraflarının da görülmesini isteriz" dedi.

ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER
ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER

YORUMLAR
500

Esenyurt, Evlilik, Muhtar, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:11:44. #1.11#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement