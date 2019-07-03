Esenyurt'ta abart egzozlu araçlara ceza yağdı

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Korkunç cinayet! Gözü dönen saldırgan, tartıştığı gencin göğsüne 7 kez tornavida sapladı

İstanbul'da deniz suyu analizleri yapıldı...11 plaj kötü olarak derecelendirildi

İmamoğlu, odasında dua ettikleri fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu: Laikliğe aykırı değil