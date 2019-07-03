Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta abart egzozlu araçlara ceza yağdı
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Esenyurt'ta abart egzozlu araçlara ceza yağdı

1 saat önce

İstanbul'da trafik ekipleri tarafından abart egzozlu araçlara yönelik yapılan uygulamada sürücülere ceza yağdı.

İstanbul'da trafik ekipleri tarafından abart egzozlu araçlara yönelik yapılan uygulamada sürücülere ceza yağdı. Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada Esenyurt Trafik Şubesi ekipleri, abart egzoz araçlar ve yüksek sesli müzik dinleyen araçlar üzerinde bir çalışma yaptı. Saat 22.00 ile 00.00 arası gerçekleştirilen uygulamada ekipler, modifiyeli araçlar ve abart egzoz kullanan araçları tek tek durdurup inceledi. Yapılan incelemelerde kurallara uymayan ve sigortası olmayan sürücülere 108, film takan araçlara 235, abart egzozlu araçlara ise bin lira para cezası kesildi. Uygulama sırasında kumanda ve aracın içerisinden düğme ile açılan abart egzozlu araç da durdurularak cezai işlem uygulandı. Esenyurt Trafik Şube ekiplerinin bu yıl içerisinde yaptığı uygulamalarda 68 araca cezai işlem uygulandığı, birçok aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.
(Vedat Bayraktar - Murat Delice/İHA)
Esenyurt'ta abart egzozlu araçlara ceza yağdı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
Barbaros Hayrettin, İstanbul, Esenyurt, Güncel
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