Esenyurt'ta açık olan tütüncüye baskın - Son Dakika

Esenyurt'ta açık olan tütüncüye baskın
26.12.2020 12:39
Esenyurt'ta, gizlice dükkanını açan tütüncüye yapılan baskında satışı yasak olan sarılmış sigara ve bir adet ruhsatsız silahsız ele geçirildi.
Esenyurt
'ta, gizlice dükkanını açan tütüncüye yapılan baskında satışı yasak olan sarılmış sigara ve bir adet ruhsatsız silahsız ele geçirildi. Tütüncüde bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Esenyurt Osmangazi Mahallesi, Büyük Ayazma Caddesinde saat 11.00 sıralarında açık tütüncü ihbarı alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri buraya geldi. Koronavirüs tedbirlerine uymayarak, faaliyetlerine devam eden tütüncünün açık olduğunu gören ekipler baskın düzenledi. Yapılan baskında 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda satışı yasak sarılmış ve doldurulmuş tütün ele geçirildi. Dükkanın içinde bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ayrıca tütüncüdeki 3 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza işlemi uygulandı.
- İstanbul
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