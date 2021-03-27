Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını - Son Dakika

Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını

27.03.2021 08:57
Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını, System.String[]

Esenyurt'ta gece saatlerinde bir restoran içerisinde eğlence düzenlendiği ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi.

Esenyurt'ta gece saatlerinde bir restoran içerisinde eğlence düzenlendiği ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Partiye katılan ve saklanırken yakalanan yabancı uyruklu şahıslara ceza yağarken, alkol ile ellerini yıkadıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaları da hayretler içinde bıraktı. Eğlenceye katılan bir kişi, "Dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok" dedi.

Esenyurt'ta gece saatlerinde bir restoran içinde eğlence düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri restorana baskın düzenledi. Kapıyı açmamak için direnen restoran çalışanları polislerin ısrarla kapıyı çalması üzerine kapıyı açmak zorunda kaldı. Restoranın hem otopark girişini hem de ön giriş kapısını tutan polis ekipleri hiç kimsenin kaçmasına izin vermedi. İçeride eğlence için bulunan yabancı uyruklu şahısların restoranın alt ve üst katlarında bulunan odalarda gizlenirken polis ekipleri tarafından bulunarak cezai işleme tabi tutuldu. Ayrıca mekanın işletmecisine, korana virüs tedbirlerine uymayarak 19.00'dan sonra müşteri aldığı için cezai işlem uygulandı.

"Dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yala yok"

Mekanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi "Polisin yetkisi var kapıyı vurdu mu açacaksın. Ama herkes polisten korkar tabi. Dernek toplantımız vardı. Satış yoktu. Miss Uganda benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok" dedi.

Restoran çalışanı olduğunu söyleyen bir kişi ise restoranın tanıtım amaçlı olarak açık olduğunu ifade ederek kendilerini savunmaya çalıştı. Ancak bu savunma da cezadan kaçmaları için yeterli olmadı. - İSTANBUL

Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını
Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını
Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını
Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını

Esenyurt, Alkol, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını - Son Dakika


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