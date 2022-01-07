ESENYURT'ta, kardeş oldukları iddia edilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Aralık saat 17.00 sıralarında Esenyurt Meydanı 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. kavga sırasında başından yaralanan kardeşlerden biri aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Çevredekiler panik içinde kaçarken, silah sesini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Pompalı tüfekli şüpheliyi sakinleştiren ekipler, saldırganı polis aracına bindirdi. Gelen ambulansa alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kardeş daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ağabey-kardeşin kavgasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde bir kişinin elindeki pompalı tüfeği yere atması, kavga eden kişilerin polislerce yakalanması ve bir kızın ağlayarak polislerle konuşması yer alıyor.