Esenyurt'ta aile içi şiddet! Kız kardeşinden parasını isteyen alacaklı ağabey eniştesi tarafından hunharca darbedildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta aile içi şiddet! Kız kardeşinden parasını isteyen alacaklı ağabey eniştesi tarafından hunharca darbedildi

12.09.2022 14:04

İstanbul'un asayiş olaylarıyla öne çıkan ilçesi Esenyurt'ta yine ortalık karıştı. Ambulans şoförü, kız kardeşine verdiği 10 bin TL'yi geri almak isteyince eniştesi ve akrabaları tarafından öldüresiye dayak yedi. Kafasına demir çubuk vurularak saldırıya uğrayan talihsiz adam, "Polis ekipleri gelene kadar, ağabey kardeş yüzüme tekme attılar, sopa ile dövdüler" dedi. Korkunç anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Esenyurt'ta gerçekleşen olayda iddiaya göre 3 ay önce kız kardeşine yaklaşık 10 bin TL para veren ambulans şoförü Birol Güneş, verdiği parayı geri almak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı.

DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRIYA UĞRADI

Bir süre sonra eve gelen kız kardeşinin eşi ve kardeşleri, Güneş'i ve babasını öldüresiye dövdü. Dışarı çıkarak sokaktaki bir pastaneye giren Güneş, polisi arayarak yardım istedi. Güneş, burada da darp edilmekten kurtulamazken, demir çubuk ve tekmelerle saldırıya uğradı. Olay sonrası pastaneye polis ekipleri gelirken Güneş, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o dehşet verici anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KIZ KARDEŞİMLE ARAMIZDA PARA ALIP VERME MEVZUSU VARDI"

Konu ile ilgili konuşan ambulans şoförü Güneş, "Kız kardeşimle aramızda para alıp verme mevzusu vardı. Yaklaşık 3 ay öncesinde ona 10 bin liraya yakın para vermiştim. Ben bu parayı geri istediğim zaman aramızda ufak bir tartışma çıktı. Bana, "Seni eşime şikayet edeceğim. Gelip seni dövecek" dedi.

Borç verdiği parayı geri isteyince öldüresiye dayak yedi

ÖNCE TEKMELEDİLER, SONRA SOPAYLA DÖVDÜLER

Güneş sözlerine devam etti:

"Babamı almaya gidip eve geri geldim. Eve girer girmez beni ve babamı darp ettiler. Daha sonra sokaktaki pastaneye gittim. Orada tekrardan beni öldüresiye dövdüler. Kardeşinin de evinde ruhsatlı silahı vardı, yanında getirmiş. Pastaneden de tam dışarı çıktığım esnada üzerime koşuyorlardı. Ben de polislerin gelmesini bekledim. Polis ekipleri gelene kadar, ağabey kardeş yüzüme tekme attılar, sopa ile dövdüler. Şu anda ben darp raporu aldım. Bu şekilde işe de gidemem."

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Güneş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta aile içi şiddet! Kız kardeşinden parasını isteyen alacaklı ağabey eniştesi tarafından hunharca darbedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta aile içi şiddet! Kız kardeşinden parasını isteyen alacaklı ağabey eniştesi tarafından hunharca darbedildi - Son Dakika
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