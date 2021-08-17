Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesinde meydana gelen olayda, iddialara göre uyuşturucu madde etkisi altında olan şahıs nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü annesi ve kız kardeşi ile tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda gözü dönen şahıs ailesine bıçak çekerek üstlerine yürüdü.

KOMŞULARA DA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan arbedeyi fark edip aileye yardım etmeye gelen komşular ise eli bıçaklı şahsın tepkisiyle karşılaştı. Şahıs gelen komşulara da saldırmaya çalışınca, komşular şahsı döverek etkisiz hale getirdi.

SAKİNLEŞİNCE BIRAKTILAR

Dakikalarca yerde yatan şahıs sakinleştikten sonra komşuları tarafından bırakıldı. Yaşanan gergin dakikalar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.