Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti

Esenyurt'ta akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti

51 dakika önce

Esenyurt'ta akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Esenyurt'ta akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti, System.String[]
Esenyurt'ta akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada iddiaya göre, Ö.A. isimli şahıs akrabasını vurdu. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken silah sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken konuyla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:16 Kaynak: İHA
Polis, kavga, Esenyurt, 3. Sayfa
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