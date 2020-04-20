ESENYURT'TA AKÜLÜ ARAÇTAKİ ÇOCUĞUNU OTOMOBİLLE ÇEKEN BABA SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

ESENYURT'ta 4 yaşındaki oğlunu akülü aracına bindirdikten sonra otomobiliyle çektiği için gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir kişinin oğlunu akülü aracına bindirdikten sonra araca bağladığı halatın diğer ucunu otomobiline bağladığı görüldü. Sağda park eden, karşıdan gelen araçlar olduğu halde ilerleyen, oğlunu tehlikeye atan babanın bu görüntüleri kısa sürede büyük tepki çekti. Görüntülerde halatın bir ara gevşemesi ile küçük çocuğun akülü aracını kontrolde zorlandığı park eden bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu, daha sonra yanından iki aracın geçtiği belirlendi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre sonra harekete geçerek, otomobili ve bunu kullanan kişiyi tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü Mustafa A.(60)'ya, 2918 sayı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesine istinaden 132 lira, 30/1-b (Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak ....) maddesine istinaden 288 lira, toplam 420 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu. Bunun yanı sıra Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle aynı kişiye Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 180 lira idari para cezası verildi.

"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" ve "Aile Yükümlülüğünü Yerine Getirmemek" suçlarından adliyeye sevk edilen Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.