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ESENYURT'TA ALACAĞI OLDUĞU İŞ YERİNİ BASTI; 3 KİŞİYİ REHİN ALDI - Son Dakika

ESENYURT'TA ALACAĞI OLDUĞU İŞ YERİNİ BASTI; 3 KİŞİYİ REHİN ALDI

04.10.2021 11:03
ESENYURT'TA ALACAĞI OLDUĞU İŞ YERİNİ BASTI; 3 KİŞİYİ REHİN ALDI, System.String[]

ESENYURT'ta internet üzerinden satış yapan iş yerini alacak verecek meselesi yüzünden basan kişi, iş yerinde bulunan yabancı uyruklu 3 çalışanı rehin aldı.

ESENYURT'ta internet üzerinden satış yapan  iş yerini alacak verecek meselesi yüzünden basan kişi, iş yerinde bulunan yabancı uyruklu 3 çalışanı rehin aldı. İtfaiye ekipleri tarafından rehineler kurtarılırken, özel harekat polislerinin operasyonuyla  iş yerini basan kişi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, eski iş yerinin üç gün sonra kapanacağını öğrenen ve patronundan alacağı olan kişi iş yerini bastı. O anlarda iş yerinde bulunan üç kişi, öfkeli kişiden korunmak için kendilerini bir odaya kilitleyerek camdan yardım istedi.

"REHİNELER PENCEREDEN KURTARILDI"

Yardım seslerini duyan vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Odada kilitli durumda olan rehineleri kurtarmak için harekete geçen ekipler, iş yerini basan kişiyle konuşarak rehineleri itfaiye merdiveni ile pencereden kurtardı. İş yerinin kapısına ofisteki eşyalara dayayarak polislerin girmesini engellemek isteyen kişi, alacaklı olduğunu ifade ettiği patronunun gelmemesi durumunda kendisini camdan atacağını söyledi. Bir süre sonra kapıdaki engelleri aşarak içeri giren polis ekipleri içerdeki kişiyi ikna etmeye çalıştı. Saatler süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olmayan kişi, özel harekat polislerinin operasyonu ile gözaltına alınarak karakola götürüldü.

"ÜÇ KİŞİYİ DE REHİN ALMIŞSIN ONLARI BIRAK BARİ' DEDİM"

İş yerini basan kişiyi saatlerce telefondan ikna etmeye çalışan Hasan Karataş isimli esnaf, "Biz ne olduğuna bakmak için gittik ve bir kişinin eski iş yerinden iki yıl boyunca parasını alamadığını öğrendik. Üç gün sonra iş yerinin boşaltılacağını öğrenince de sinirlenen şahıs, iş yerini basmış. O sırada ben camdan telefon numaramı verdim adama ve beni aramasını söyledim. Bir süre sonra beni aradı ve 'Benim ailem çok zor durumda, babam intihar etti ve bende intihar edeceğim' dedi. Bu sözler üzerine ben 'Yapma kardeşim bak özel harekat polisleri de geliyor bak, üç kişiyi de rehin almışsın onları bırak bari' dedim. Bu sözlerim üzerine 'benim onlarla bir problemim yok isterseler gidebilirler' dedi. Daha sonra şahsın bu sözleri üzerine itfaiye ekipleri merdivenle rehineleri almak için merdiveni çalıştırdı. Sonradan 'İtfaiye eri istemiyorum insinler geri aşağı' dedi. Kısa süreli bir tartışma yaşandı ve sonrasında itfaiye ekipleri üç rehineyi balkondan kurtardı. Daha sonrasında özel harekat polisleri ofise girerek adamı ikna etmeye çalıştı. Adam ikna olmayınca ben çıktım yukarıya ve bir süre de ben konuştum. Fakat ne söylersek söyleyelim teslim olmadı. Bir süre sonrada zaten polis ekipleri başarılı bir operasyonla adamı camdan aldı" diyerek yaşananları anlattı.

Özel Harekat, Ambulans, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ALACAĞI OLDUĞU İŞ YERİNİ BASTI; 3 KİŞİYİ REHİN ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA ALACAĞI OLDUĞU İŞ YERİNİ BASTI; 3 KİŞİYİ REHİN ALDI - Son Dakika
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